MILANO (ITALPRESS) – Dopo un’estate caldissima che l’ha vista portare la sua musica sui palchi dei principali festival italiani e aprire i concerti dei Coldplay allo Stadio Olimpico di Roma, Rose Villain è pronta a infiammare le venue che dal 17 ottobre ospiteranno il suo “Radio Sakura Winter Tour 2024”. Già sold out da tempo tutti gli appuntamenti di questa incredibile tournèe, che vedrà una delle artiste più internazionali del panorama italiano portare la sua prorompente energia e le sue canzoni di successo sui palchi dei club delle principali città della Penisola. Nei concerti insieme a Rose Villain ci sarà una band d’eccezione formata da: Giovanni Cilio alla batteria, Andrea Gamba alla chitarra, synth e tastiere e Andrea Dominoni al basso.

Rose Villain ha da poco pubblicato “Como un trueno” con al suo fianco, per l’occasione, la star colombiana multiplatino Blessd, tra i più acclamati della scena urban internazionale, con all’attivo miliardi di streaming (2.6 miliardi a livello globale, di cui 27.6 milioni in Italia). Il brano, di cui Rose è autrice anche del testo in spagnolo, è una versione totalmente inedita della sua hit, certificata quadruplo platino, “Come un tuono” feat. Guè, prodotta da okgiorgio e Sixpm. Una canzone che parla di uno di quegli amori improvvisi a cui inizialmente non poni troppa attenzione, ma che poi ti cambia la vita. Durante i concerti si avrà l’occasione di ascoltare in un contesto molto diverso dalle location estive, “Radio Sakura”, certificato disco di platino da FIMI/GfK Italia, il sequel luminoso di “Radio Gotham”. Un disco intimo e nostalgico ma allo stesso tempo consapevole e fiero, dove generi diversi come l’hip hop, il punk, l’elettronica e la bachata si intrecciano a storie diverse e complesse, dove la speranza però ne è trait d’union. Madame, Ernia, Bresh, thasup e Guè sono le collaborazioni scelte per questo nuovo viaggio, con cui traccia dopo traccia ci ha guidato verso questo nuovo capitolo.

foto: ufficio stampa Help Media

