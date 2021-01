TORINO (ITALPRESS) – “Ricordiamoci di questa sconfitta.

Ma non dimentichiamo mai chi siamo”. Questo il tweet di Giorgio Chiellini dopo il ko di San Siro contro l’Inter. Invito subito raccolto quello del difensore della Juventus, tra i protagonisti del successo di ieri contro il Napoli nel match che ha regalato ai bianconeri la Supercoppa italiana. “La reazione necessaria per conquistare il primo titolo della stagione. E ora non fermiamoci! Avanti così!”, il commento del ‘Chiellò sui social nel post-partita di Reggio Emilia. Tra i primi a twittare ieri sera il presidente Andrea Agnelli. “Sono dieci anni di fila che vinciamo un trofeo… pas mal, ma il più bello sarà sempre il prossimo!”, le parole del numero 1 della Signora, mentre il numero 7, come sempre decisivo con la rete che ha sbloccato il risultato (gol numero 760 in carriera), ha scritto: “Sono molto contento per il mio 4° titolo in Italia…Siamo tornati! Questa è la Juve che amiamo, questa è la squadra nella quale crediamo e questo è lo spirito che ci porterà alle vittorie che vogliamo! Ben fatto ragazzi! Fino Alla Fine!”.

Gigi Buffon ha assistito al match dalla panchina e anche lui sarà rimasto senza parole per le parate miracolose di Wojciech Szczesny. “Primo trofeo della nostra stagione! E sono 7”, scrive Buffon che posta la foto della Supercoppa, mentre l’estremo difensore polacco su Instagram raccoglie i ringraziamenti dei tifosi bianconeri e scrive: “Un altro trofeo con questa squadra, continuiamo così”. Tra i protagonisti del match di Reggio Emilia anche Arthur che twitta: “Supercampioni d’Italia, che notte juventini!”. Sulla stessa lunghezza d’onda Federico Bernardeschi (“Supercampioni!”), Leonardo Bonucci (“Super Campioni! Grande Juve. #FinoAllaFine), mentre Juan Cuadrado, uno dei migliori in campo nonostante il rientro in extremis dopo la positività al Covid, ringrazia Dio. “Imparerai a conoscere la volontà di Dio che è buona, piacevole e perfetta, grazie Gesù, i tuoi tempi sono perfetti. Gloria e onore a voi Campioni”, scrive il colombiano su Instagram.

