Romeo “Conte non riuscirà a fare le riforme”

"Se non facciamo le riforme l'Europa non ci dà le risorse del Recovery Fund. E se Conte non è riuscito a farle con una maggioranza solida, come farà adesso?". Lo afferma il capogruppo della Lega al Senato, dopo il discorso in Aula del premier Giuseppe Conte. mac/sat/red