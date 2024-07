ROMA (ITALPRESS) – “E’ giunto finalmente in Commissione Finanze per una sua prima lettura il testo di una proposta di legge di cui sono primo firmatario e che prevede l’istituzione di un conto corrente di base per tutti coloro che ne facciano richiesta, con l’obbligo per le banche di non chiuderlo se con saldi attivi e solo in presenza di gravi documentati motivi”. Lo afferma Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati.

“Questa proposta di legge – aggiunge – vuole essere una risposta alla chiusura unilaterale e senza motivo del conto corrente bancario pur in presenza di saldi attivi. Un fenomeno che costringe il correntista – per effetto delle segnalazioni interbancarie – a non poter disporre delle proprie provviste. Il conto corrente bancario oggi è un imprescindibile strumento di cittadinanza attiva, da garantire a chiunque perché indispensabile per la sopravvivenza nel ciclo economico e sociale del paese e non può mai essere negato ne’ prima della sua stipula ne tantomeno in una fase successiva. Abbiamo voluto raccogliere le segnalazioni di cittadini e imprese che in questi anni hanno dovuto subire la chiusura del proprio conto corrente, con il rischio per tantissimi utenti di uscire da un circuito di legalità e di trasparenza. Inizia oggi il percorso di questa proposta di legge che seguiremo con impegno e sul quale chiederemo sostegno da parte di tutti”.

