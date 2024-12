BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – Un’Università antica, con oltre 400 anni di storia, ma estremamente moderna nella sua capacità di fare rete con altri atenei e con le imprese. E’ l’Università Babes-Bolyai di Cluj, in Romania, raccontata dalla vice rettrice Alexandra Mutiu in un’intervista a Claudio Brachino in occasione dell’apertura dell’ufficio di corrispondenza dell’agenzia Italpress a Bucarest.

“Siamo molto orgogliosi di essere la più grande università in Romania, e quest’anno festeggiamo 443 anni. Siamo stati fondati nel 1581. Abbiamo iniziato come università latina. Poi seguendo la traccia della storia, siamo diventati un’università tedesca, poi ungherese, e ora siamo diventati rumeni. Abbiamo tre lingue ufficiali: il rumeno, l’ungherese e il tedesco. Abbiamo circa 45.000 studenti, sia rumeni che stranieri, distribuiti in 14 campus”.

“Il nostro ruolo è di supporto all’innovazione e all’istruzione, ma la mission è anche quella di costruire una comunità più forte attorno ai nostri studenti”, sottolinea la vice rettrice, che spiega l’importanza delle partnership: “Facciamo parte di due consorzi, gestiamo eccellenti relazioni con altre università in Romania. Ma facciamo anche parte del consorzio europeo, l’Utopia Alliance, e della Gilda delle Università Europee ad alta intensità di ricerca”.

Una partnership importante per l’ateneo è quella con Confindustria Romania, una relazione “costruita sulla fiducia – sottolinea Mutiu -. Aziende italiane con sede in Romania si sono unite a noi per diversi progetti, come Vino Acasa (“Vieni a casa”, ndr), un programma in cui abbiamo un ruolo molto importante: non necessariamente educare coloro che tornano, ma aiutarli a ricostruire le loro vite qui. Con Confindustria Romania collaboriamo anche in una ricerca sulla dieta mediterranea, per aiutare le persone ad avere una vita più sana. Con un altro progetto stiamo supportando studenti provenienti da zone svantaggiate. Collaboriamo anche per il Leonardo da Vinci Excellence Centre, fondato da Babes-Bolyai University e Confindustria, a Cluj-Napoca, in uno dei nostri spazi”.

