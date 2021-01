Romani “Serve un Governo più forte senza Conte”

"Il Governo non arriverà ai 161 senatori che auspicava. E' già successo in passato, ma adesso servirebbe un Governo più forte, magari di unità nazionale, e senza Conte". Lo ha detto Paolo Romani, senatore di Cambiamo, in merito alla crisi politica. mac/sat/red