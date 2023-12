ROMA (ITALPRESS) – #ROMA5G è il progetto che verrà messo in atto dal 2024 e che porterà alla realizzazione della rete 5G e del wi-fi nella Capitale. A presentare l’avvio del piano è stato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme al Direttore Generale di Roma Capitale Paolo Aielli e al Ceo Antonino Ruggiero di Boldyn Networks Italia, la società che si è aggiudicata l’appalto l’agosto scorso e la concessione per 25 anni della realizzazione e della gestione di questa nuova infrastruttura.

“Cambierà completamente la qualità della vita e dei servizi di questa città. Questo è uno dei cantieri più rilevanti. Tanti si vedono fisicamente, questo si vedrà di meno nella sua dimensione materiale. Sarà più impattante dal punto di vista del servizio che riuscirà a realizzare. E’ uno dei più grandi cantieri per il Giubileo e il post giubileo che renderà Roma una delle città dotate al mondo di infrastruttura digitale avanzata. E’ un progetto complesso che giunge ad attuazione in tempi contenuti, tenuto conto che ci siamo fermati per il giudizio del TAR che ha dato ragione all’amministrazione” afferma Gualtieri.

“La copertura a 5G è strategica perchè consente a Roma di diventare una Smart city secondo le tre parole chiave Velocità, latenza e densità, maggiori di quelle che la rete attuale consente – continua – E’ un beneficio di innovazione, competitività, qualità dei servizi, sicurezza e sostenibilità, perchè molti dei servizi miglioreranno anche l’ambiente. Ci consentirà di rafforzare significativamente la copertura 5G, di ridurre l’impatto ambientale perchè le Small Cells hanno minori emissioni elettromagnetiche e anche un minore impatto visivo, di aumentare la sicurezza pubblica e di avere un ampio portafoglio di servizi digitali”.

I lavori prenderanno il via nel 2024, in base al recente contratto firmato e del valore di oltre 97 milioni di euro, dei quali 20 di provenienza pubblica e la restante parte principale affidata all’investimento privato, secondo il partenariato pubblico-privato con Boldyn Networks. Si tratta di una società americana che svolge la propria attività in Europa e in particolare in tutto il mondo anglosassone, che ha profonda esperienza negli Stati Uniti e nella realizzazione di progetti simili a quello di Roma a New York, Los Angeles e Londra.

“Roma racchiude in sè gli elementi sviluppati su queste città, con una visione di sintesi di tanti progetti che sono stati portati a termine in giro per il mondo – afferma Ruggiero – Così da rendere Roma la prima vera città digitale d’Europa e del mondo, soprattutto considerando una visione di insieme e non a piccoli pezzi. A New York abbiamo fatto delle cose simili, a Londra abbiamo fatto progetti per i trasporti ma nessuna amministrazione pubblica, come Roma, era stata capace di immaginare una infrastruttura a servizio dei cittadini, dei turisti, delle imprese e degli operatori delle telecomunicazioni, così ampia e ben strutturata”.

Secondo il programma dei lavori si svolgerà la posa della Fibra in 100 piazze e il completamento della rete 5G sulle fermate lungo il percorso giubilare della Metro A entro la fine del 2024, mentre le altre fermate arriveranno entro giugno 2025. Per quanto riguarda la Metro B, i lavori saranno realizzati per il 50% entro il prossimo anno, per il 75% entro giugno 2025 e poi finiti entro dicembre 2025. Per la Metro C il 50% della rete verrà completato entro giugno 2025 e poi il 75% entro dicembre successivo e il 100% entro giugno 2026. I servizi Wi-Fi sulle 100 piazze saranno completati entro il giugno 2025, come anche l’installazione dei sensori IoT e delle telecamere ma il 75% sarà operativo già per il Giubileo. I lavori per le small cells si completeranno attraverso vari passaggi intermedi, fino al 2027. Il progetto, inoltre, verrà esteso al di fuori di Roma: Civitavecchia, Fiumicino, Ostia e Ciampino.

– foto: xl5/Italpress –

(ITALPRESS).