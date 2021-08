ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo salvato Lucha y Siesta, una grande esperienza di protagonismo delle donne e lotta alla violenza di genere. Un patrimonio di tutta Roma e della nostra comunità.

Lo abbiamo fatto perchè è ipocrita riempirsi la bocca della parola diritti e solidarietà e poi assistere senza fare nulla alla chiusura dei servizi. E’ lo stesso spirito che ci ha portato, qualche anno fa, a salvare tutti i centri antiviolenza di Roma e provincia che rischiavano di chiudere. Ora la Regione resterà al vostro fianco, la vostra storia è un bene comune: i vostri valori sono anche i nostri. Grazie per il coraggio e l’impegno di ogni giorno”. Lo scrive su facebook il governatore del Lazio Nicola Zingaretti. “La Casa delle Donne ‘Lucha y Siestà è salva – ha spiegato Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale – alla terza asta la Regione Lazio si è aggiudicata l’immobile di via Lucio Sestio 10 a Roma, finito nel concordato preventivo di Atac, e permette così a un’esperienza unica in Europa, nata dall’impegno sul territorio di un nutrito gruppo di attiviste femministe e transfemministe, di vivere e continuare a dare ricchezza e luce alla città”.

(ITALPRESS).