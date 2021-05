Roma, Zingaretti: “Per voltare pagina votare centrosinistra”

“L'unico modo di voltare pagina in questa città per superare anni di cattivo governo e per fermare le destre è votare il candidato di centrosinistra”. Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, parlando delle prossime amministrative della Capitale. mac/vbo/gtr