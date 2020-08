“Il 30 settembre lo sfratto rischia di gettare in mezzo alla strada 200 lavoratori di pendenti da quei marchi che hanno fatto la storia del food della Stazione Termini”. Lo dichiara Alfredo Magnifico, segretario generale di Confintesa Smart. “Lo storico buffet di Roma Termini, custode delle Mura Aureliane – continua Magnifico – è da sempre un punto di riferimento dei viaggiatori che transitano per la stazione e non è servito nemmeno il Dl Rilancio che sblocca gli sfratti a bloccare questa situazione. Roma Termini – aggiunge Magnifico – senza luci, senza la guardiania, senza il servizio professionale dei lavoratori piomberà nel buio e diventerà ricettacolo di spaccio, prostituzione e borseggio. Confintesa Smart non chiama allo sciopero per responsabilità verso i viaggiatori ma invita le Istituzioni, la sindaca Raggi, il prefetto e il ministro dei Trasporti a intervenire urgentemente affinché un pezzo di storia che offre lavoro a 200 romani non vada disperso creando ulteriori casi di degrado sociale in una zona, la stazione Termini, già tanto provata”, conclude.

(ITALPRESS).