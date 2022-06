ROMA (ITALPRESS) – Il Gemelli si racconta con una docuserie Rai presentata alla sala Medicinema del polo ospedaliero di Roma. Tutto nasce da un’idea del dottor Raffaele Landolfi, professore ordinario di Medicina Interna, e del direttore della Fondazione Policlinico Gemelli Marco Elefanti, anche finanziatore parziale del progetto. La serie è composta da nove episodi della durata di circa mezz’ora ciascuno che interesseranno rami diversi della medicina seguendo pazienti che vanno da una bambina affetta da una malattia neurodegenerativa a un uomo colpito da una forma grave di Covid 19 nel bel mezzo della pandemia. Storie uniche e significative che si intrecciano anche con la vicinanza di medici e professionisti creando un legame forte e inscindibile che va avanti anche nel tempo, come confermato dallo stesso Professor Landolfi al termine della proiezione. “E’ stata un’opportunità unica di raccontare un aspetto delle cure mediche che spesso non viene mai mostrato – ha detto il regista Davide Comelli incaricato di dirigere le nove puntate – E’ stato bello apprendere le storie di questi pazienti ed evidenziare il loro rapporto con chi li ha presi in cura. Sono soddisfatto del risultati finale”. Gli episodi di Inside Gemelli saranno disponibile a partire da mercoledì 15 giugno su Rai Play. Alla presentazione infatti anche Elena Capparelli, direttrice generale dell’omonima piattaforma streaming che sta aumentando il numero di iscritti, arrivati a oltre venti milioni, e quello delle visualizzazioni di prodotti. Capparelli ha anche annunciato che Rai Play sbarcherà presto sul social Tik Tok con un proprio canale nel tentativo di provare ad ampliare il pubblico giovanile. La docuserie vanta anche finanziamenti provenienti da Lotus Leone Group, da Rai Cinema e dal Ministero dei Beni Culturali.

– Foto xh4 –

(ITALPRESS).

