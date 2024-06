ROMA (ITALPRESS) – Migliaia di persone hanno invaso Roma per partecipare al Gay Pride, quest’anno giunto alla 30esima edizione. Un milione secondo gli organizzatori, 50 mila per le forze dell’ordine.

Quaranta i carri che hanno sfilato nelle vie del centro, partendo

da piazza della Repubblica, per raggiungere le Terme di Caracalla. Tra le bandiere arcobaleno anche quelle palestinesi. Non partecipa invece la comunità queer ebraica.

Madrina della manifestazione è Annalisa, con il brano “Sinceramente”, scelto come inno. Tra i presenti, il M5s con le bandiere, la leader del Pd Elly Schlein, +Europa con un suo carro, esponenti dell’Alleanza Verdi Sinistra.

