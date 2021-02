Roma, Sgarbi si candida “Sindaco sia simbolo della cultura”

Il futuro sindaco di Roma "non può non essere un simbolo della cultura italiana. Posso non essere io ma il destino ha voluto che io, quasi vecchio, ora rappresenti la cultura più di molti altri". A dirlo Vittorio Sgarbi, ufficializzando la sua candidatura a primo cittadino della Capitale. sfe/fsc/red