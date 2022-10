Roma, sequestrati 23 milioni di articoli di cartoleria insicuri

Diversi milioni di articoli per la scuola sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno segnalato in via amministrativa alla locale Camera di Commercio 6 persone - quali rappresentanti legali di altrettante società - per violazioni al "Codice del Consumo". trl/gtr