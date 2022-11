ROMA (ITALPRESS) – Su input dell’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi, è stato effettuato da AMA un intervento di rimozione di 57 quintali di rifiuti nell’area di Largo Tommaso Perassi, in zona Hotel Ergife nel Municipio XII. L’operazione, durata una giornata di lavoro, ha visto l’impiego di una squadra di 5 operatori, un camion con cassa ragno e un altro mezzo per il trasporto rifiuti. Nell’area sarà ora posizionata una batteria di cassonetti da 2.400 lt. ad oggi mancante. Questo intervento si aggiunge agli oltre 120 già effettuati in extra Tari per la rimozione di accumuli di rifiuti a bordo strada in tutti i quadranti della città.

– foto: ufficiostampa assessore Alfonsi

(ITALPRESS).