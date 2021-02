ROMA (ITALPRESS) – “E’ il momento che la base M5S si esprima sulla mia candidatura a Roma. Basta ambiguità e giochi di palazzo. Credo che, a poco più di tre mesi dal voto, sia un atto dovuto soprattutto nei confronti dei cittadini: siamo tutti ormai stanchi dei giochetti da vecchia politica”. Lo ha scritto in un post sulla sua pagina Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi, dopo le molte voci che vorrebbero un’alleanza tra Pd e Movimento 5 stelle nelle prossime elezioni amministrative, con un nome diverso da suo, nonostante la sua candidatura non sia passata per una decisione sulla piattaforma Rousseau o per una discussione tra i portavoce. “Lo scorso anno, mi sono candidata in piena trasparenza – aggiunge -. Vorrei la stessa chiarezza da parte di tutti e non leggere retroscena o assistere, come avviene ormai da anni, a trame di potere volte a isolare chi è scomodo… Il mio pensiero va anche a Giuseppe Conte che stimo. Lo ripeto: basta ambiguità. Se qualcuno ha altri piani sulla città, lo dica apertamente. Si dia voce alla base. Intendiamoci: no a formule arzigogolate ma un voto netto sulla mia candidatura a Roma. Gli strumenti ci sono. La scelta alle persone”.

(ITALPRESS).