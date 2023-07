ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto oggi a Primavalle, il funerale di Michelle Causo, la 17enne uccisa da un coetaneo la scorsa settimana. Numerosi i parenti, conoscenti, amici e compagni di scuola della giovane che hanno voluto partecipare all’ultimo saluto. Al termine della cerimonia, la mamma di Michelle ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno voluto dedicare un ricordo a Michelle. “Mia figlia rappresenta un grido di speranza per porre fine al femminicidio. Può succedere a chiunque. I ragazzi devono vivere sereni senza avere paure” ha commentato. “Michelle vive in tutti loro. In ognuno di noi – ha aggiunto -. Michelle era questo: la semplicità, la giovinezza. Le è stata spezzata la vita. Ora si pensa alla giustizia”.(ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it