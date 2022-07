Roma, per incendio in zona Casilina impegnati 100 uomini e 50 mezzi

Proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato a Roma in zona Casilina, che ha coinvolto più auto-demolitori in via Palmiro Togliatti. Impegnati 100 uomini e 50 mezzi, tra cui un mezzo speciale areoportuale, il Dragon, proveniente dall’aeroporto di Ciampino. Evacuate per precauzione alcune palazzine. fag/red