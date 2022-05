ROMA (ITALPRESS) – Secondo i dati dei transiti pedonali, dal 22 aprile (Giornata mondiale della Terra) al 1° maggio, oltre 300.000 tra romani e turisti hanno potuto ammirare sulla facciata di Palazzo Valentini a Roma la foto vincitrice al concorso Obiettivo Terra del primo premio “Mother Earth Day”, che immortala il bacio romantico tra due volpi nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, di Giuliano Zappi, e lo scatto di Salvatore Ianniello a cui è stato attribuito la menzione speciale “Obiettivo Mare” che ritrae due granchi dentro una medusa polmone di mare, nelle acque del Parco regionale dei Campi Flegrei (Campania). Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e già ministro dell’Ambiente, ha ringraziato il vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, e il Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, per l’ospitalità concessa alle gigantografie di Obiettivo Terra dichiarando: “E’ molto importante che le istituzioni si prestino a far conoscere le bellezze delle nostre Aree protette. Il turismo sostenibile, naturalistico e in sicurezza è uno dei volani per il rilancio delle aree interne e per prevenire l’abbandono dei centri di collina e di montagna del nostro Paese. Ma anche per valorizzare la grande ricchezza dei nostri mari, soprattutto alla vigilia di una stagione balneare dove ancora di più la campagna #PlasticFree deve diventare un elemento centrale per la tutela dei nostri mari”. Il vicesindaco Sanna e il prefetto Piantedosi hanno confermato il successo dell’iniziativa e il grande apprezzamento da parte del pubblico.

foto: Fondazione Univerde

(ITALPRESS).