Roma, Malago’ “Friedkin investitore di lungo periodo”

"Non so se Friedkin acquisira' la Roma, conosco bene alcune persone a lui vicine e mi dicono che e' un investitore di lungo periodo, non uno speculatore". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malago' nel corso di un un forum organizzato nella sede romana dell'Agenzia Italpress. gm/vid