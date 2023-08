ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha inaugurato il nuovo Posto di Polizia presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma.

Alla cerimonia hanno preso parte il Presidente Regione Lazio Francesco Rocca, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani, il Questore di Roma Carmine Belfiore, l’Assessore Capitolino Barbara Funari e il Direttore Generale del San Camillo-Forlanini Narciso Mostarda

Il Posto di Polizia dipende dal XII Distretto di Pubblica.Sicurezza. Monteverde della Questura di Roma e, grazie ai rinforzi assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è aperto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

La ristrutturazione e il recente ammodernamento ha reso il Posto di Polizia del complesso ospedaliero San Camillo facilmente identificabile dai fruitori dei servizi dell’ospedale anche attraverso l’introduzione di specifici cartelli di segnalazione lungo tutti percorsi ospedalieri

Le innovazioni strutturali prevedono l’utilizzo di strumentazioni tra le quali un sistema di video-sorveglianza che consente al personale in servizio di monitorare in tempo reale eventuali situazioni di emergenza. Nell’ottica di un sistema di sicurezza integrata e partecipata, il posto di Polizia è collegato via radio con le Guardie Particolari Giurate in servizio presso lo stesso ospedale per garantire e integrare le necessità della safety con quelle di security, riducendo così significativamente i tempi di intervento.

Le innovazioni organizzative sono frutto di una strutturata analisi dei rischi e delle vulnerabilità, affrontata in sinergia con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda Ospedaliera, con gli addetti sanitari del pronto soccorso (emergency), con le Guardie Particolari Giurate (safety), e con i poliziotti del XII Distretto di P.S. “Monteverde” (security). Tale approccio innovativo ha permesso di approntare soluzioni efficienti ed efficaci, condivise tra tutte le parti che convivono all’interno del complesso ospedaliero, nel rispetto delle singole competenze.

