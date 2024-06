FIUMICINO (ROMA) (ITALPRESS) – La fontana del “Leonardo da Vinci” illuminata di bianco e rosso per celebrare i 160 anni della Croce Rossa Italiana: da ieri sera e per tutta la giornata di oggi, sabato 15 giugno, Aeroporti di Roma celebra, presso il Terminal 3 Partenze dello scalo di Roma Fiumicino, l’anniversario della fondazione dell’Associazione, avvenuta nel 1864. l’iniziativa si inserisce all’interno della rinnovata collaborazione che ADR, società del Gruppo Mundys, e la stessa Croce Rossa Italiana stanno lanciando su traiettorie di interesse comune quali inclusione, sostegno alle donne vittime di violenza, diffusione dei valori dello sport, educazione universale alla salute e agli stili di vita sana, contrasto alla povertà.

L’illuminazione della fontana dell’aeroporto di Roma Fiumicino si inserisce tra gli eventi organizzati dalla Croce Rossa Italiana nel 2024 per testimoniare la costante presenza delle Volontarie e dei Volontari della CRI al fianco dei più vulnerabili, in ogni contesto e senza alcuna distinzione, nei 160 anni di storia dell’Associazione.

“Illuminare di bianco e di rosso la fontana del Terminal 3 di Fiumicino significa scendere in campo per rendere omaggio alla Croce Rossa Italiana, alla sua storia, all’impegno quotidiano e alle sfide future che caratterizzano le iniziative di assistenza sanitaria e sociale che coinvolgono migliaia di volontari in tutto il mondo” ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata. “L’auspicio è che questa illuminazione, che sarà accompagnata da quella di numerose altre strutture istituzionali e storiche, arrivi ai cuori di quanti si sentono soli, hanno bisogno di aiuto o di sostegno e dia loro coraggio; che rafforzi il legame di fiducia che da sempre la popolazione, le aziende e i donatori hanno nei confronti delle Volontarie e dei Volontari della Croce Rossa Italiana che da 160 anni rappresentano, con la loro Umanità, una delle più belle storie che il nostro Paese possa raccontare”, ha dichiarato Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana.

foto: ufficio stampa ADR

