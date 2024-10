ROMA (ITALPRESS) – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè hanno inaugurato questa mattina i cantieri per la realizzazione della tramvia Togliatti.

La tratta lungo viale Palmiro Togliatti, che avrà un costo di 184 milioni, costituirà un sistema fondamentale di connessione, con funzione di rammaglio, della rete tranviaria con la rete metropolitana (linee A, B, e C) e ferroviaria (linea FL2). “E’ un cantiere storico. Mentre le altre città europee lavoravano per potenziare la mobilità pubblica su ferro, Roma era ferma e paralizzata, quindi è incredibile che questo sia il primo cantiere che parte dal ’96 per un tram. E’ un tempo lunghissimo però è un cantiere importantissimo perchè è la prima tramvia tangenziale che nella periferia est della città copre tre municipi, si intreccia con cinque linee su ferro e collega quartieri, quindi svolge una funzione dal punto di vista della mobilità di una importanza enorme. E’ un moltiplicatore di efficienza dell’intera rete del trasporto pubblico”. Gualtieri ha aggiunto a proposito della collocazione “E’ un percorso significativo che segna un salto di qualità perchè riconnette altri assi del trasporto pubblico”. E sul piano simbolico ha spiegato quanto sia fondamentale che gli “spostamenti non siano solamente radiali ma articolati su tutto il territorio cittadino”.

La nuova tramvia, infatti, collegherà la stazione metropolitana di Ponte Mammolo (linea B) con quella di Subaugusta (linea A), percorrendo tutto viale Palmiro Togliatti, scambiando con la linea C presso il nodo di Centocelle e con la linea ferroviaria regionale FL2 presso il viadotto di sovrappasso della linea ferroviaria stessa (fermata Palmiro Togliatti).

La lunghezza dell’intero percorso sarà di 8 km. La linea, che avrà una frequenza nell’ora di punta di 4 minuti, utilizzando vetture tranviarie bidirezionali di lunghezza 28/32 metri, in grado di portare fino a 240 persone, con sistema di trazione bimodale – pantografo per tratte con rete aerea e batterie/supercapacitori per percorrenza tratte senza rete aerea – e possibilità di ricarica elettrica delle batterie nelle tratte con rete aerea e ai capolinea. La capacità della linea sarà di 3.500 passeggeri per direzione nell’ora di punta, per un totale stimato di 42.000 passeggeri al giorno. “E’ bellissimo che sia finanziata con le risorse del Pnrr che ci siamo conquistati in Europa con una battaglia politica” ha continuato il Sindaco a proposito di questa nuova tramvia che “Sarà completata nel 2026. Questi sono i tempi che l’Europa giustamente impone. Abbiamo una deadline che è stringente ma non irrealistica, perchè è una linea che non ha livelli di complessità elevata. Non sarà un’impresa titanica ma sarà importante e saremo attentissimi”.

Sulle tempistiche Gualtieri ha poi spiegato “Nella metà del 2026 sì concluderà l’opera e dopo i collaudi entro il 2026 sarà effettivamente operante. E’ davvero importantissimo perchè ci dà un orizzonte tangibile”. Roma capitale continua a lavorare per la crescita del trasporto pubblico e su questo Gualtieri ha dichiarato “Adesso partirà il cantiere della parte iniziale della TVA, da Giureconsulti verso San Pietro. Si va avanti con determinazione sulla strada di una rivoluzione del trasporto pubblico e del potenziamento delle linee portanti perchè queste linee siano dei poli di radiazione e inter-modalità del trasporto pubblico”.

Tutte attività e progetti che per il Sindaco hanno molteplici valenze “Questo significa meno schiavitù dell’auto, meno emissioni, meno inquinamento, meno costi per i cittadini.

Significa fare un salto di qualità nella dotazione infrastrutturale della capitale e farla avvicinare finalmente al livello che le grandi capitali devono avere. Recuperiamo tanto tempo perduto”. “E’ una giornata storica per la città di Roma” ha detto Patanè “Perchè dopo 28 anni dall’inaugurazione dei cantieri dell’ultima linea tramviaria realizzata, quella del tram 8, oggi partiamo con i cantieri di una linea importantissima che è la Togliatti”. Un collegamento “che attraverserà tangenzialmente tutto il quadrante est e che sarà un pezzo di una più lunga linea tramviaria tangenziale che arriverà fino a Trastevere”. Così l’assessore ha dato alcune informazioni sulla nuova rete. “I cantieri che faremo saranno tre. Tra una ventina di giorni/un mese inizieranno i veri lavori. I tram saranno quelli nuovi. Abbiamo già sottoscritto il contratto di venti nuovi tram dei 121.

Ridurremo il numero delle fermate che attualmente è di 21, compresi i capolinea, e pensiamo di portarle a 17/18 in modo da aumentare anche la velocità commerciale della linea” inoltre “sarà una linea totalmente silenziosa, anti rumore e anti vibrazione”. Hanno preso parte anche la Commissaria Straordinaria di Governo Maria Lucia Conti e i Presidenti di IV, V e VII Municipio: Massimiliano Umberti, Mauro Caliste e Francesco Laddaga.

