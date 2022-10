ROMA (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata oggi pomeriggio a Roma l’area giochi riqualificata di Villa Sciarra. “E’ la 43esima area inaugurata dal nostro insediamento, ma sono in corso di completamento altre 46 aree per il prossimo anno. Stiamo cercando di rimettere a posto le ville e i parchi e di dare ai bambini spazi per i giochi che sono necessari, e di farlo con materiali più moderni e più sicuri”, ha detto il sindaco Roberto Gualtieri, al taglio del nastro. “Questa villa sarà oggetto di interventi molto importanti nel quadro del Pnrr, sotto la dicitura ‘Roma caput mundì: sono interventi molto significativi e che si uniscono all’impegno dei cittadini che vivono questo spazio”, ha spiegato il sindaco. “Sono previsti interventi molto significativi, per 11 milioni di euro” per la sistemazione delle fontane, delle finte rovine e per un importante intervento di contrasto al dissesto idrogeologico, che oggi interessa una parte consistente della villa. Oltre 2 milioni saranno impiegati per interventi sul verde. Le procedure di progettazione sono in corso di avvio e l’obiettivo è completare i lavori entro le scadenze europee.

Foto: xi2

