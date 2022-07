ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo incendio sta interessando la zona

nord-ovest di Roma. In fiamme il Parco della Pineta Sacchetti dove si sarebbe sviluppato il primo focolaio attorno alle 14. Tra

squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma con l’ausilio di un’autobotte, un’elicottero e il Direttore Operazioni di Spegnimento, sono intervenute in via della Pineta Sacchetti entrata parco del Pineto, per incendio di sterpaglie e colture. Le fiamme hanno raggiunto il centro sportivo Vis Aurelia danneggiando momentaneamente alcune strutture in legno e il circolo The Fox in Via Ettore Stampini dove sono stati evacuati alcuni bambini a causa del denso fumo visibile a chilometri di distanza. I residenti segnalano vistose colonne di fumo. E’ stata chiusa la ferrovia Roma Viterbo tra Valle Aurelia e Vigna Clara. Per precauzione è stato evacuato su via Albergotti un istituto di suore dal momento che l’incendio lambiva dei bomboloni del gas che attualmente sono sotto controllo. Non si esclude l’impiego del Canadair. Un ulteriore fronte di fuoco si trova a Montespaccato con l’interessamento di diverse vie. In particolare in via Montpellier sono state interessate alcune autovetture, mentre in via Nazareth sono state evacuate alcune abitazioni a causa della vicinanza delle fiamme, mentre in via Neroni sono bruciate alcune baracche.

Oltre alla zona Nord, altri incendi stanno interessando la capitale. Nella zona Sud fiamme al km 28 della Pontina, nei pressi di un agriturismo. Inoltre a Colonna, ai Castelli Romani, un incendio di sterpaglie lambisce la galleria ferroviaria ma il traffico ferroviario non è stato interrotto. Sul posto i vigili del fuoco di Frascati e l’elicottero regionale. Sull’Ardeatina, invece, un incendio di vegetazione si trova a ridosso della clinica Santa Lucia.

– foto vigili del fuoco Roma –

