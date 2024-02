ROMA (ITALPRESS) – “Oggi in Campidoglio, col sindaco di Buenos Aires Jorge Macri, una bella occasione di confronto su importanti progetti messi in campo: dai trasporti al Piano 5G, dal sociale a turismo e cultura. Le nostre città condividono le esperienze per affrontare al meglio le sfide comuni”. Lo ha scritto sul suo profilo X il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. (ITALPRESS).

Foto: Profilo X Roberto Gualtieri