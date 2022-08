ROMA (ITALPRESS) – “Il piano definitivo sarà approvato con ordinanza del commissario straordinario il 15 ottobre. Contestualmente saranno pubblicate le procedure di gara, per le manifestazioni di interesse di chi si vorrà candidare a realizzare gli impianti”. Così il sindaco di Roma e commissario straordinario ai rifiuti, Roberto Gualtieri, nel corso della presentazione del Piano di gestione integrata dei rifiuti di Roma. La roadmap del Piano prevede nella giornata odierna la firma dell’ordinanza di approvazione della proposta di Piano, con la relativa pubblicazione sul sito del Comune. E, in qualità di Sindaco di Roma Capitale, Gualtieri presenterà il Piano in Assemblea Capitolina. Il 12 agosto verrà firmata l’ordinanza commissariale di approvazione del documento di VAS e sarà avviata la procedura di consultazione pubblica per la presentazione delle osservazioni; verrà firmata anche l’ordinanza per il supporto da parte della Città Metropolitana alle attività del Commissario stesso.

Il 30 settembre si concluderà la consultazione finalizzata alla raccolta delle osservazioni nell’ambito della procedura di VAS. Il 15 ottobre, quindi, verrà firmata l’ordinanza commissariale di approvazione del Piano Rifiuti completo di VAS e pubblicata la manifestazione di interesse per la realizzazione del termovalorizzatore rivolta al mercato. Entro la fine del mese di ottobre sarà definito il piano industriale di Ama che rappresenta il riferimento fondamentale per l’attuazione del Piano Rifiuti.

