Roma, Gualtieri “Contenti per la riqualificazione di via del Tritone”

Roma, Gualtieri “Contenti per la riqualificazione di via del Tritone”

“Siamo molto contenti della conclusione dei lavori che portano all'allargamento dei marciapiedi e alla riqualificazione di vie importantissime come via del Tritone e via dei Due Macelli a beneficio di tutta la città. È un modello positivo di partnership e collaborazione con il privato". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. sfe/pc/mrv/red