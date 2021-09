Roma, Gualtieri: “Con Europa Verde per la transizione ecologica”

"Proponiamo non solo una Roma che funziona, ma che sia in prima fila verso le sfide della transizione ecologica ed energetica". Così il candidato sindaco di Roma del centrosinistra, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione delle Liste di Europa Verde. sfe/sat/gtr