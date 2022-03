ROMA (ITALPRESS) – “Governare Roma è un impegno gravoso ma il bilancio di questa prima fase è positivo, siamo riusciti già ad ottenere ottimi risultati e impostare bene il lavoro di consiliatura”. Così Roberto Gualtieri, sindaco di Roma intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia di stampa Italpress. “Stiamo lavorando con grande impegno, abbiamo fatto 186 delibere. Alcune molto significative come quella sulla pulizia straordinaria per la quale abbiamo aumentato la raccolta a duemila tonnellate in più di immondizia a settimana, la stiamo integrando con la potatura e cerchiamo di ascoltare i cittadini, adottando un modello che prefigura un Ama di municipio più legato a territorio. Abbiamo aumentando gli investimenti e le risorse per i municipi, importanti scelte sulla scuola con le aperture prolungate e la gratuità dei nidi. Inoltre, abbiamo aumentato le risorse sul sociale e posto le basi per i prossimi cinque anni cambiando la governance del Campidoglio. Ma siamo ambiziosi e ci siamo dati 300 obiettivi da raggiungere in 180 giorni -continua il sindaco di Roma-. Un programma per i prossimi sei mesi che punta ad ottenere risultati concreti e altri decisivi per porre le basi degli anni successivi come i contratti di Ama o Acea, la manutenzione e le potature, le strade, la digitalizzazione. Roma deve cambiare profondamente, innovare, tornare ad avere un ruolo guida”.

Per Gualtieri asili nido e scuola dell’infanzia sono al centro di due concetti a lui molto cari: la città come società educante e la città dei 15 minuti dove i servizi devono essere vicini a cittadini. “Si tratta di un servizio fondamentale per bambini e famiglie che deve essere disponibile ovunque dal punto vista economico e di infrastrutture. La distribuzione degli istituti non è omogenea e ci sono tante zone della città, quelle periferiche dove l’età media è più bassa e quindi con più bambini dove mancano e noi vogliamo realizzarne di più. Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza abbiamo presentato un progetto per 29 interventi, 20 dedicati a nuovi edifici. Poi abbiamo aumentato le risorse in bilancio per l’abbattimento delle rette e stiamo lavorando con l’Inps per integrare il contributo di Roma Capitale alla riduzione delle rette”.

Ha detto il sindaco della capitale che si dice soddisfatto per come stanno procedendo i progetti legati al Pnrr come quello su ciclabili, tramvue e impianti dei rifiuti, anche se Roma soffre per la mancanza di figure tecniche fondamentali per la loro realizzazione. “Sono molto contento del progetto per l’efficientamento energetico delle scuole di Roma anche se è un extra rispetto al Pnrr, mentre sul lato del turismo abbiamo chiesto e realizzato un consiglio straordinario con i ministri Garavaglia e Orlando perché riteniamo necessario dare un sostegno più forte alle città d’arte che sono più in difficoltà. Sono molto contento -continua il sindaco- per la candidatura di Roma per Expo 2030, unisce tutte le forze politiche ed è un progetto ambizioso di rigenerazione urbana di un quadrante della città in un intreccio tra innovazione, scienza, passato, futuro, rapporto cittadini e ambiente”. Gualtieri ha poi manifestato la sua vicinanza e quella della città al popolo ucraino.

“Roma è vicina a chi soffre la tragedia della guerra, un’aggressione inaccettabile che condanniamo. Chiediamo la pace e lo stop all’offensiva militare e siamo pronti ad accogliere i rifugiati. Lunedì apriremo un albo delle famiglie che si sono rese volontariamente disponibili a ospitare i rifugiati, con la Regione stiamo potenziando la messa a disposizione dei posti di accoglienza straordinaria, l’assistenza sanitaria e consentiremo di andare a scuola. Faremo il massimo”. Ha detto il sindaco Gualtieri per il quale il dialogo diretto con i cittadini è un momento importante e necessario per il bene della città: “Tutti i venerdì pomeriggio incontro i cittadini nei quartieri e mi confronto con loro, ascolto i problemi con tutta la mia squadra ed è la parte più bella della mia settimana. Sento che c’è uno spirito positivo nella città, di sostegno ma soprattutto la volontà partecipare. Questo è importantissimo, dobbiamo unire la città perché rilanciare Roma è una sfida di tutti, insieme possiamo farcela” ha concluso Gualtieri.

(ITALPRESS).

