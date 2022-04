Roma, Gualtieri “14mila cittadini impegnati per pulire la città”

Roma, Gualtieri “14mila cittadini impegnati per pulire la città”

"Grazie davvero alle associazioni e cittadini che in numero così alto hanno deciso di partecipare a questa giornata in 457 diverse iniziative organizzate autonomamente". Lo dice il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in un punto stampa a margine dell'iniziativa "Roma cura Roma: Tutta la mia città" . "Grazie ai cittadini che si sono mossi, oltre 14mila", aggiunge. mpe/mgg