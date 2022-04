ROMA (ITALPRESS) – “Grazie davvero alle associazioni e cittadini che in numero così alto hanno deciso di partecipare a questa giornata in 457 diverse iniziative organizzate autonomamente”, lo dice il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in un punto stampa a margine dell’iniziativa “Roma cura Roma: Tutta la mia città” al parco del colle oppio di Roma. “Grazie poi anche ai semplici cittadini che si sono mossi, oltre 14mila. Tutti insieme stiamo compiendo un atto di amore per la nostra città. E’ bello vedere tutti impegnati per il nostro bene più prezioso: Roma”, ha continuato il primo cittadino. Noi dobbiamo essere sempre più efficaci nell’azione amministrativa e su questo stiamo lavorando con impegno; vediamo i primi risultati ma ancora c’è molto da fare. Grazie al lavoro dei cittadini Roma stasera sarà più pulita anche più unita e più solidale”, conclude il primo cittadino della Capitale.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com