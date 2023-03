ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo precedenti negativi e all’indomani della partita arriveranno gli ispettori del Bie per la candidatura di Roma all’Expo”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenuto a Radio Romanista in riferimento alle preoccupazioni per l’arrivo in città dei tifosi olandesi del Feyenoord in vista del ritorno dei quarti di Europa League contro la Roma. “Dobbiamo evitare incidenti di qualsiasi tipo. Bisogna avere una particolare attenzione, ho chiamato Piantedosi, gli ho chiesto di valutare le misure più severe, seguiremo con grande attenzione queta vicenda e abbiamo anche chiesto di valutare il divieto di trasferta”.

Sul progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. “L’attenzione ai tempi è fondamentale ma altrettanto importante è fare le cose bene perchè è garanzia di solidità, per evitare esperienze come Tor di Valle. La Giunta ha già votato la delibera di pubblico interesse. Le cose stanno marciando in modo puntuale, c’è rigore da parte dell’amministrazione, della città, adesso ci sarà un passaggio in aula di rilievo e poi quelli successivi. Sono fiducioso che il tutto si potrà concludere entro aprile. L’interlocuzione con la Roma è costante, è stato così dall’inizio, ma il progetto è della Roma, è un investimento privato. Aspettiamo di vedere il disegno, l’idea, però, è quella di uno stadio è basta, senza cubature, uno stadio green che punti alla rigenerazione urbana, questa. Sul tema ci sarà piena collaborazione anche con la Regione. Nel corso dell’incontro che ho avuto con Rocca abbiamo parlato anche dello stadio, non vedo particolari problemi e sono fiducioso” ha concluso.

– Foto: xl3/Italpress

(ITALPRESS).