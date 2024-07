ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Fondazione Enasarco, Alfonsino Mei e il Comandante Regionale Lazio della Guardia di finanza, Generale di Divisione Virgilio Pomponi, hanno sottoscritto una convenzione per l’assegnazione in locazione, con eventuale successiva vendita, di 50 appartamenti di proprietà dell’Ente, ubicati nel Comune di Roma a favore del personale della Guardia di finanza che presta servizio o sarà assegnato ad un Reparto ubicato a Roma o nella Provincia di Roma e/o è residente a Roma o nella Provincia di Roma. L’accordo si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dal Comando Regionale Lazio, d’intesa con l’allora Consiglio di Base della Rappresentanza Militare (Co.Ba.R.) allo stesso affiancato – le cui funzioni sono di recente cessate a favore delle associazioni professionali a carattere sindacale – volte a valorizzare l’organizzazione periferica dell’assistenza e della protezione sociale nell’ambito del Corpo, consentendo al personale dipendente di accedere ad agevolazioni derivanti da forme di collaborazione con altri Enti in tema di politiche abitative. La procedura per le assegnazioni degli alloggi avverrà mediante pubblicazione di un apposito Bando predisposto e curato dal Comando Regionale Lazio della Guardia di finanza, con presentazione delle relative istanze da parte degli interessati entro il 30 settembre 2024. Al personale interessato sarà reso disponibile, sulla rete informatica “intranet” del Comando Regionale Lazio, apposito “materiale informativo” afferente le unità immobiliari ricomprese nel Bando di concorso. Il Presidente Mei in merito alla firma della convenzione ha dichiarato quanto segue: “Questa convenzione segna un impegno congiunto per agevolare l’accesso a soluzioni abitative stabili e durature, promuovendo così un’offerta residenziale per coloro che svolgono un ruolo cruciale nella nostra comunità. Enasarco si è impegnata a mettere a disposizione una serie di alloggi per il personale della Guardia di finanza, un passo che non solo mira a creare un ambiente abitativo più sicuro e confortevole, ma riflette anche il nostro profondo rispetto per il servizio svolto dalle Forze dell’Ordine”. Il Generale Pomponi, nel ringraziare il Presidente Alfonsino Mei per le dichiarazioni di stima e l’attenzione manifestata verso gli appartenenti alla Guardia di finanza, ha espresso la propria soddisfazione per la realizzazione dell’importante iniziativa, che, al pari di altre da tempo avviate dal Comando Regionale in tema di benessere del personale, consentirà di fornire un sostegno concreto alle esigenze delle donne e degli uomini delle Fiamme Gialle laziali e dei rispettivi familiari, con riflessi sicuramente positivi sul quotidiano impegno svolto dai militari a favore della collettività. All’incontro ha preso parte anche una rappresentanza del Co.Ba.R. Lazio della Guardia di finanza, che ha inteso manifestare particolare riconoscenza alla Fondazione Enasarco per l’impegno assunto e la considerazione rivolta al personale del Corpo.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Enasarco