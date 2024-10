ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato una donna di 35 anni, fermata all’interno di un esercizio commerciale della Stazione ferroviaria Termini, dopo aver asportato una confezione di profumo di 160 euro. Sempre gli stessi Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica un cittadino della Romania, trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 15 centimetri. Inoltre, un cittadino della provincia di Lecce e una donna originaria della Romania sono stati denunciati per la violazione del divieto di ritorno del Comune di Roma. Altre due persone, invece, sono state denunciate per l’inosservanza del Daspo Urbano, emesso nei loro confronti dal Questore di Roma. In via Milazzo, invece, i Carabinieri della Stazione di Roma Macao hanno denunciato un cittadino di Catania che avrebbe oltraggiato i militari durante un controllo, invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro hanno denunciato e sequestrato l’autovettura di un uomo sorpreso alla guida con patente revocata, recidivo nel biennio. Infine, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno sanzionato in via amministrativa 3 persone, tutte senza fissa dimora per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale notifica di ordine di allontanamento per 48 ore; a loro carico è stata elevata anche una multa di 100 euro. In totale, i Carabinieri hanno identificato 140 persone, eseguito verifiche su 74 veicoli, effettuato 12 posti di controllo.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Carabinieri Roma