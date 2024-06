ROMA (ITALPRESS) – Roma Capitale stringe una convenzione con Fondazione Roma e avvia il Contributo Affitto ai neogenitori e alle famiglie numerose. L’accordo approvato in Giunta Straordinaria oggi e sottoscritto successivamente con la Fondazione Roma, prevede che quest’ultima fornirà un aiuto, pari a 1 milione di euro, al comune. Il Sindaco Roberto Gualtieri ha presentato la delibera insieme al Presidente della Fondazione Franco Parasassi, all’Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative Tobia Zevi e al Presidente della Commissione Politiche abitative Yuri Trombetti. “E’ una giornata importante”, ha esordito il Sindaco nel illustrare l’accordo che “ci consente di proseguire nell’erogazione del contributo all’affitto che altrimenti avremmo dovuto eliminare dopo che il governo ha poco saggiamente deciso di togliere questa voce di bilancio”. La misura, infatti, va incontro all’impossibilità da parte del comune nel proseguire questa politica di aiuto a seguito della decisione del governo di non rifinanziare le iniziative di sostegno al reddito relative all’affitto: il contributo affitto e il contributo per la morosità incolpevole. Si tratta dunque, ha continuato Gualtieri, di un “Contributo di affitto importante perchè c’è una fascia di popolazione molto ampia che si trova in condizioni di difficoltà”. Un milione che Fondazione Roma ha deciso di stanziare per le famiglie in difficoltà sul territorio romano, per cui il comune con un contributo una tantum, individuerà all’interno del bacino di utenza originario, un target più ristretto che comprenda le categorie maggiormente in sofferenza: nuclei che hanno avuto un figlio nel 2023 o nel 2024, o con due o più figli minori, o un figlio minore con disabilità. “Roma Capitale è stata nelle condizioni di recuperare un arretrato gigantesco che si era accumulato. L’assessore Zevi e il suo dipartimento sono riusciti a smaltire l’arretrato, per cui noi oggi abbiamo pagato e paghiamo regolarmente fino all’ultima tranche che è quella del ’23 per il ’22 che stiamo completando adesso”, ha ricordato il Sindaco che ha ribadito “Non saremmo stati in grado di proseguire questa politica e la Fondazione Roma, con la quale abbiamo intrapreso una collaborazione fruttuosa, ci ha messo nelle condizioni tramite 1 milione di poter erogare un contributo di affitto a una platea circoscritta e per noi significativa, che potenzialmente siamo in grado di coprire quasi tutta. E’ ossigeno prezioso perchè sono risorse con un impatto alto”. I destinatari sono tutti i nuclei familiari di cittadini italiani, UE o con permesso di soggiorno in corso di validità, che vivono, lavorano o studiano a Roma, e che: abbiano un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, non siano proprietari di alloggi adeguati alle esigenze del nucleo o assegnatari di, alloggi ERP, abbiano un ISEE inferiore a 14mila € su cui il canone di locazione annua incide per oltre il 24%. In più quelli che abbiano due o più figli minori o un figlio minore con disabilità oppure abbiano avuto un figlio nel 2023/2024. “Il sindaco mi ha sottoposto questa emergenza e noi ci siamo subito resi disponibili nel fare la nostra parte”, ha spiegato Parasassi che ha continuato “Siamo in presenza di una modalità esemplare di partenariato pubblico privato che abbiamo messo in campo e che mi auguro possa essere di stimolo per altri. L’intervento che abbiamo sostenuto è di natura assistenziale, perchè andiamo incontro a una emergenza, però ci piacerebbe fare anche interventi di sviluppo economico, sociale e culturale. Con questo contributo ogni famiglia che potrà beneficiare della misura potrà avere pagato due mesi/due mesi e mezzo di affitto. Speriamo che questo sia foriero di altri interventi importanti”. Il Bando per il Contributo Affitto Fondazione Roma, si svolgerà in modalità completamente digitale. Questo consentirà all’amministrazione di essere tempestiva nella valutazione delle domande e nell’erogazione. Il valore del contributo sarà variabile e dipenderà dal numero di richiedenti, con un tetto di 1000 € a nucleo. Il bando resterà aperto da ottobre 2024 fino a febbraio 2025. “Questo è un buon esempio di collaborazione pubblico privato. E’ uno strumento sul quale abbiamo ragionato e che ci sembrava più rapido ed efficiente.

Ci muoviamo in un settore che soffre”, ha dichiarato Zevi che tornando al definanziamento da parte del governo ha ricordato come “Trovare una casa a Roma è sempre più difficile perchè il mercato tende a crescere soprattutto sulla locazione, dai 15 milioni del 2022 passiamo a 0 nel contributo affitto per Roma, per i tagli di governo”. L’assessore ha poi spiegato che in “base all’analisi del contributo affitto del 2022, con le tre caratteristiche indicate e in modo sorprendete abbiamo calcolato circa 1000 famiglie, ma potrebbero essere 1.500, quindi se sono di più lo stanziamento pro-capite ovviamente si riduce”.(ITALPRESS).

Foto: xl5