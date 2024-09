ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 47enne romano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti e lesioni personali aggravate nei confronti della compagna convivente. Lo scorso pomeriggio, a seguito di una segnalazione giunta in caserma, i Carabinieri sono intervenuti in via Fabrizio Chiari donna, 37enne romana, ha denunciato di essere stata colpita violentemente alla testa dal compagno. La vittima è stata trasportata da personale del 118 presso il policlinico Casilino, dove è stata trattenuta in osservazione, non in pericolo di vita.

Raggiunta poi presso l’ospedale, i Carabinieri hanno sentito la donna che ha riferito di convivere con il 47enne da circa di 10 anni e di subire costanti violenze fisiche e verbali, perlopiù connesse al suo abuso di sostanze stupefacenti e una morbosa gelosia. La vittima ha inoltre riferito che, negli ultimi tempi, avrebbe anche subito lesioni e contusioni mai refertate e avrebbe ricevuto pesanti minacce di morte e danneggiamenti all’interno dell’abitazione, mai denunciate. Acquisita la denuncia della donna, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno quindi arrestato il 47enne e lo hanno condotto nel carcere di Regina Coeli dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui la permanenza in carcere.

(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Carabinieri Roma