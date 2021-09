Roma, Bernaudo “Via Togliatti diventi Via della Libertà”

"Così come c'è stata la condanna a qualsiasi apologia fascista e nazista, anche il comunista Palmiro Togliatti non ha più alcun titolo ad avere dedicata una via a Roma". Lo ha detto Andrea Bernaudo, candidato sindaco di Roma per i liberisti italiani, che è sceso in piazza per chiedere il cambio di denominazione della strada. abr/mrv/red