ROMA (ITALPRESS) – Durante i rafforzati controlli predisposti dal Questore di Roma nella zona di pertinenza della Stazione Termini, secondo le indicazioni del Ministro dell’Interno, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino hanno arrestato due donne nate in Italia di 32 e 27 anni, accusate di furto aggravato in concorso. Sotto la banchina metro della stazione Cavour, le guardie giurate in servizio hanno notato tre donne che discutevano animatamente e, vista la situazione, hanno contattato il numero d’emergenza 112. I poliziotti impegnati in un servizio in zona, insieme alle guardie giurate, hanno constatato che due ragazze, poco prima, all’interno del vagone della metropolitana, avevano sottratto il portafoglio, contenente 7870 euro, ad una donna ucraina di 48 anni. Le donne sono state intercettate alla stazione metro Cavour e arrestate, il portafoglio con tutto il suo contenuto è stato restituito alla donna. L’arresto è stato convalidato. In via Giolitti, invece, è stato il personale della Polizia di Stato del commissariato Viminale ad arrestare un 46enne romano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, infatti, era stato notato dagli agenti mentre si allontanava frettolosamente, probabilmente nel momento in cui si era accorto della presenza della volante che transitava nella via. Immediatamente bloccato, l’uomo, sin da subito, si è mostrato insofferente al controllo da parte degli agenti che, dopo averlo identificato, lo hanno perquisito, trovandogli addosso diverse dosi di cocaina, alcune delle quali celate all’interno di una scarpa. Sequestrato anche un importo di 340 euro, probabile provento dell’attività illecita. Ultimati gli atti all’interno degli uffici di Polizia i poliziotti hanno arrestato il 46enne, arresto poi successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Per il medesimo reato, in via Celimontana, sempre gli agenti del commissariato Viminale hanno arrestato un 45enne albanese e denunciato in stato di libertà per concorso una donna di 32 anni. I due, infatti, sono stati colti in flagrante dagli agenti durante uno scambio droga/denaro e subito bloccati. La perquisizione personale, successivamente estesa anche all’auto, ha permesso di trovare diverse dosi di cocaina nascoste, oltre ad un importo di 500 euro. L’uomo è stato infine arrestato. Misura poi convalidata dal Gip, mentre la donna è stata denunciata in stato di libertà per il concorso nello spaccio. E’ stato trovato, inoltre, diverso materiale atto allo scasso per il quale l’uomo è stato poi anche denunciato.

(ITALPRESS).

