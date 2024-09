ROMA (ITALPRESS) – “Oggi i militanti del Movimento Indipendenza di Roma hanno appeso manifesti di protesta su gran parte dei varchi della nuova “ZTL fascia verde” di Roma. E’ stato un modo per segnalare ai cittadini romani che tutto è pronto per attuare questa grave e forzata limitazione delle libertà di tutti i cittadini romani, voluta dal Sindaco Gualtieri per obbedire ai diktat di Bruxelles e all’ideologia green. Nessuno sa quando questo provvedimento verrà attuato, perchè è stato preparato con una totale e intollerabile assenza di comunicazione da parte della Giunta capitolina nei confronti dei cittadini, abbandonati nell’incertezza e nell’inconsapevolezza di quello che sta avvenendo. Il Campidoglio ha completamente ignorato le proteste dei cittadini e i ricorsi al TAR fatti da numerose associazioni civiche. La “ZTL fascia verde” è una follia senza precedenti nella storia della Capitale: secondo le stime verrà vietata la circolazione a circa mezzo milione di automobili, negando il diritto a decine di migliaia di famiglie meno abbienti di spostarsi liberamente nella propria città, ghettizzandole nei propri quartieri e costringendole a mettere mano al portafoglio per comprare, senza nessun incentivo, un’auto di nuova generazione. Il tutto con un sistema di trasporto pubblico insufficiente e, in alcune aree, addirittura inesistente, mentre i prezzi dei biglietti vengono aumentati a 2€. Quella di oggi sarà la prima di una lunga serie di iniziative contro la ZTL, perchè vogliamo mobilitare la protesta popolare per impedire al Sindaco Gualtieri di imporre folle attentato alla libertà dei romani”. Così hanno dichiarato Gianni Alemanno, Segretario nazionale del Movimento Indipendenza e Nicola Colosimo, vicesegretario nazionale con delega su Roma, che hanno partecipato a Piazza Giuochi Delfici al momento conclusivo dell’apposizione dei manifesti di protesta su gran parte dei varchi della nuova “ZTL fascia verde” di Roma.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Movimento Indipendenza