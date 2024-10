ROMA (ITALPRESS) – In occasione dell’apertura delle celebrazioni del Giubileo e a trent’anni dalla morte di Richard Krautheimer, insigne storico dell’arte e storico dell’architettura, il Parco archeologico del Colosseo propone un ciclo di conferenze in Curia Iulia a partire dal volume “Tre capitali cristiane. Topografia e politica” (1983) pietra miliare degli studi di archeologia e topografia cristiana e tardoantica. Il ciclo di conferenze si aprirà giovedì 31 ottobre alle 16.30 con un intervento di Monsignor Andrea Lonardo, direttore del Servizio per la Cultura e l’Università della Diocesi di Roma, che offrirà un’ampia introduzione sulla figura di Costantino tra novità religiose, topografia e politica e il rapporto fra il potere temporale e quello religioso. Ciascun appuntamento approfondirà la trasformazione di una delle tre capitali dell’Impero – Roma, Costantinopoli e Milano – all’indomani dell’Editto di Milano, sulla spinta dell’impulso rinnovatore di Costantino che determinò profonde e susseguenti trasformazioni urbanistiche e topografiche. Sarà inoltre l’occasione, a trent’anni di distanza, per portare alla conoscenza del grande pubblico nuove scoperte e acquisizioni archeologiche. Nel giorno del mille settecentesimo anniversario della dedicazione della basilica lateranense, sabato 9 novembre alle 11,30 Lucrezia Spera, professoressa di Archeologia tardoantica presso l’Università di Roma Tor Vergata e di Topografia cristiana di Roma presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, rileggerà il radicamento progressivo del Cristianesimo nel tessuto urbano di Roma, con la rilettura monumentale di alcuni contesti e riflessioni aggiornate sulla città tardoantica. A pochi giorni dalla ricorrenza della cerimonia della limitatio della città, sabato 23 novembre alle 11.30, il terzo incontro ospiterà Enrico Zanini, professore di Metodologia della ricerca archeologica all’Università di Siena. Zanini illustrerà la fondazione della Nuova Roma e il trasferimento della capitale da Roma a Costantinopoli, offrendo una chiave di lettura degli spazi, delle funzioni e dei monumenti di una città complessa, al contempo centro di vita quotidiana e spettacolare macchina scenica. In occasione della festa di Sant’Ambrogio, sabato 7 dicembre alle 11.30 Marco Sannazaro, professore di Archeologia cristiana, tardoantica e medievale presso l’Università Cattolica di Milano, concluderà la serie di incontri approfondendo le vicende di Milano / Mediolanum, proponendo un bilancio delle ricerche degli ultimi decenni sulla città paleocristiana.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Parco Archeologico del Colosseo