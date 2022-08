ROMA (ITALPRESS) – Un pranzo diffuso per le persone che rimangono in città il giorno di Ferragosto. Un’occasione per stare insieme, combattere la solitudine e affrontare il caldo passando una giornata in compagnia. Grazie al lavoro comune tra Assessorato alle Politiche Sociali e Municipi 1.500 anziani potranno trovarsi in luoghi freschi per pranzare e passare una bella giornata insieme. In molte sedi seguiranno balli, cocomerate e momenti ludici e di socializzazione. “Abbiamo voluto, insieme ai Municipi, garantire anche nel giorno di Ferragosto un luogo di aggregazione per chi rimane in città, per combattere la solitudine”, spiega l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari che passerà il Ferragosto con gli anziani di Acilia e Ostia Lido

“Il Piano caldo prosegue con questo appuntamento dopo le risorse inviate ai territori che hanno garantito in ogni Municipio iniziative come i soggiorni giornalieri al mare, l’assistenza leggera, attività nei parchi e 18 piscine all’aperto a disposizione con 5.000 posti giornalieri gratuiti per gli over 70 – aggiunge -. Il pranzo diffuso di Ferragosto rappresenta un’occasione di convivialità importante per le persone anziane, fragili o semplicemente con poche relazioni sociali. E’ un segnale significativo, voluto da questa amministrazione con la collaborazione dei Municipi, per ricostruire un lavoro di comunità e di sostegno reciproco contro la solitudine”.

