ROMA (ITALPRESS) – “Dieci anni insieme” è lo slogan scelto dal Tognazzi Marine Village Asd e dalla Marine Village Academy Ssd per festeggiare i primi dieci anni di attività dedicati alla promozione e divulgazione degli sport d’acqua. Domani alle 18.00 presso la sede della Marine Village Academy, all’interno del complesso balneare romano “Marine Village” – via Litoranea km 10,100, adiacente al Villaggio Tognazzi – rappresentanti del mondo dello Sport, amici del club e della scuola di mare si ritroveranno per festeggiare questo importante traguardo, segnato da successi sportivi del Tognazzi Marine Village e da numeri da capogiro nell’attività di promozione degli sport d’acqua che la Scuola di Mare Marine Village Academy porta avanti sul territorio. Ben 11 titoli mondiali – fra cui vale la pena ricordare i tre consecutivi nella classe giovanile Optimist di Marco Gradoni, oggi nel team Luna Rossa, unico nella storia ad essere riuscito in questa impresa -, cinque medaglie d’argento e due di bronzo in competizioni iridate, a cui si aggiungono otto medaglie d’oro, undici d’argento e cinque di bronzo ai campionati continentali e ben 26 titoli italiani. Un bilancio di dieci anni di attività durante i quali l’Academy Marine Village ha erogato oltre 600 corsi di sport di mare ogni anno, 7000 studenti delle scuole primarie coinvolti in attività promozionali e 300 atleti avvicinati allo sport velico. A celebrare questi successi, insieme a Guido Sirolli, presidente del Tognazzi Marine Village, e a Giorgia Talucci, direttore della Marine Village Academy, ci sarà Carlo Mornati, Segretario Generale del CONI, Isabelle Andrieu, Founder & Chairwoman Translated, che illustrerà assieme al timoniere Leopoldo Sirolli il nuovo progetto del Tognazzi Marine Village e di Translated nel circuito del RS21 Youth. Andrea Pignoli, Consigliere allo Sport Circolo Canottieri Aniene, storico club capitolino che ha la sua base nautica all’interno del Marine Village, illustrerà le attività del sodalizio nella nuova classe olimpica del Coastal rowing. Protagonisti della serata saranno gli atleti del club e gli istruttori che in questi dieci anni hanno contribuito a raggiungere questi importanti traguardi. Marco Gradoni, tre titoli mondiali nell’Optimist con il Tognazzi Marine Village, oggi è il più giovane del team di Americàs Cup Luna Rossa. (ITALPRESS).

FOTO: Ufficio stampa 10 anni insieme