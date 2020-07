Rocco Forte Hotels e Reale Immobili S.p.A. rinnovano la sinergia, confermando un ambizioso progetto nel cuore di Milano. Sarà il primo albergo Rocco Forte nel capoluogo lombardo. Dopo le importanti inaugurazioni del 2019 – Hotel de la Ville e Rocco Forte House a Roma – la società immobiliare di Reale Group e la collezione di alberghi di prestigio guidata da Sir Rocco Forte annunciano la sottoscrizione del nuovo accordo per la gestione di un indirizzo 5 stelle a Milano, in Via della Spiga. Si tratta di un risultato cruciale per Rocco Forte Hotels, che in questo modo aggiunge al suo portfolio di strategiche destinazioni europee una delle città più dinamiche e ambite a livello internazionale. L’albergo offrirà 64 camere e suite, un ristorante, un lounge bar, un centro benessere con palestra e spa, un bar terrazzato all’ultimo piano con invidiabile vista su Milano. Nei negozi al piano terra saranno inoltre presenti selezionati protagonisti del Made in Italy. L’inaugurazione è prevista per i primi mesi del 2023. L’accordo tra Rocco Forte Hotels e Reale Immobile S.p.A. prevede la riqualificazione dell’intero edificio, in linea con gli standard qualitativi di via della Spiga, centro nevralgico del lusso dell’alta moda italiana e snodo strategico su scala nazionale e globale.

Per il nuovo albergo, gli interior designer Paolo Moschino e Philip Vergeylen immaginano un’autentica esperienza milanese con diversi elementi di sorpresa, dove la raffinatezza e il gusto della capitale del design trovino eco in ogni ambiente. Sarà un hotel certamente elegante, ma allo stesso tempo accogliente, intimo e originale. Le caratteristiche di un “grande classico” in città. Proprio come è Milano. La selezione del mercato e l’individuazione del nuovo gestore alberghiero è stata realizzata grazie al contributo dell’advisor internazionale Cushman & Wakefield.

(ITALPRESS)