Roccella “Industria farmaceutica avanti sul welfare aziendale”

ROMA (ITALPRESS) - "L'industria farmaceutica è fra le più avanzate dal punto di vista del welfare aziendale, della presenza di donne nel lavoro e nelle pari opportunità anche per quanto riguarda la carriera". Lo ha detto Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, a margine dell'evento "La scienza per la differenza. La via multidisciplinare alla medicina di genere", organizzato da Farmindustria. "Partiamo da un buon risultato e dobbiamo allargarlo anche ad altri ambiti di aziende - ha aggiunto -. Sono buone pratiche, sono aziende che hanno fatto la certificazione di genere, su cui noi siamo andati molto avanti come ministero, abbiamo ampiamente superato gli obiettivi che il Pnrr ci poneva, e con il codice di autodisciplina con cui chiediamo proprio alle aziende di sviluppare un welfare aziendale, anche questo modellato sulla differenza, sulla salute delle donne, sull'opportunità di carriera dopo la maternità". xc3/sat/mca1