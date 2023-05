TORINO (ITALPRESS) – La ministra Eugenia Roccella è stata contestata al Salone del libro da un gruppo di attiviste.Appena la ministra ha iniziato a parlare del suo libro “Una famiglia radicale” attivisti di Extinction Rebellion e le femministe di “Non una di meno” hanno cominciato a urlare slogan e si sono seduti per terra nella sala. La polizia è subito intervenuta. “Quanto accaduto oggi al Salone del Libro di Torino – commenta in una nota la premier Giorgia Meloni – è inaccettabile e fuori da ogni logica democratica. Altrettanto inaccettabile è l’operazione dei soliti noti di capovolgere i fatti, distorcendo la realtà e giustificando il tentativo di impedire a un ministro della Repubblica di esprimere le proprie opinioni. Come al solito chi pretende di darci lezioni di democrazia non ne conosce le regole basilari”. Così la premier Giorgia Meloni in una nota. Per la segretaria del Pd Elly Schlein “in una democrazia si deve mettere in conto che ci sia il dissenso, sta nelle cose non riguarda mica solo chi sta al potere. Noi siamo per il confronto duro, ma è surreale il problema che ha questo governo con ogni forma di dissenso. Io non so come si chiama una forma di Governo che attacca le opposizioni, gli intellettuali e non tollera il dissenso, perlomeno mi sembra autoritario”.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

