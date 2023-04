ROMA (ITALPRESS) – “L’Organizzazione Mondiale della Sanità, come ogni anno, pone l’accento su un tema rilevante per la salute pubblica. Il 2023 è l’anno dell’ ‘Health for All’, Salute per Tutti. Mai come in questi ultimi anni, con l’insorgere della pandemia da Covid-19, abbiamo compreso quanto la salute sia non soltanto bene individuale, ma interesse collettivo. Abbiamo anche sperimentato quanto sia fondamentale investire in sanità, migliorandola. L’OMS ci ricorda che, nel mondo, il 30% della popolazione è ancora senza servizi essenziali. Quasi due miliardi di persone, infatti, sono costrette a sostenere una spesa sanitaria che porta, spesso, alla povertà, con disuguaglianze significative che colpiscono maggiormente le persone più vulnerabili ed emarginate. ‘Salute per Tuttì è l’obiettivo che ci siamo dati anche come Amministrazione Regionale. Ogni cittadino, infatti, indipendentemente dalla posizione geografica o dalla condizione sociale, deve avere pari opportunità di accesso a servizi sanitari di qualità, a Roma come nelle altre province laziali”. Così il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione della Giornata Mondiale della Salute.

“Abbiamo avviato, da subito – aggiunge il Governatore -, un’attenta analisi circa le esigenze e le criticità dei territori, di concerto con le rispettive Aziende Sanitarie. Da Presidente della Regione ho imparato a guardare il Lazio con occhi diversi: non esiste soltanto Roma con le sue peculiarità, ma una Regione intera che attende da noi provvedimenti e politiche che mettano fine alla sofferenza di tanti cittadini. Fra i temi più rilevanti, quello legato al personale desta maggiore preoccupazione. Abbiamo e continueremo ad avere, infatti, un deficit di operatori che renderà sempre più fragile il nostro sistema sanitario. Tuttavia ci stiamo già adoperando al fine di risolverlo. I tempi non saranno rapidi ma è fondamentale tracciare una rotta. La salute è un diritto fondamentale di ogni essere umano e base per la pace e la sicurezza sociale. La Regione Lazio farà tutto ciò che le compete per garantirlo a tutti”.

– foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).