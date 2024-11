ROMA (ITALPRESS) – “La Regione Lazio è in prima linea nella lotta alla denatalità. Dal 2007, le nascite sono diminuite del 30%: un trend che dobbiamo assolutamente invertire. Abbiamo aumentato i fondi per la maternità fragile e, a gennaio, porteremo in Consiglio regionale una nuova legge a sostegno delle famiglie. Ringrazio Gigi De Paolo per l’invito a partecipare agli Stati Generali della Natalità. Perchè occasioni come queste sono importanti per gettare le basi di un futuro a favore della vita».

Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

