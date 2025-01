ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il presidente di Formez PA, Giovanni Anastasi, hanno sottoscritto un accordo quadro per migliorare la qualità istituzionale e amministrativa del Lazio.

“Formez PA è un’agenzia altamente qualificata della Pubblica Amministrazione che, in ambito formativo, ha una storia davvero significativa. La sottoscrizione di un Protocollo ci aiuterà per il reclutamento, ossia la gestione dei concorsi: un aspetto fondamentale che agevolerà una maggiore trasparenza e una capacità selettiva qualificata. Verranno stipulate, poi, delle convenzioni per il sostegno alla formazione del nostro personale, nell’ottica di un aggiornamento continuo. Inoltre, a seconda degli accordi quadro, si potranno supportare i nostri Comuni nella rendicontazione di fondi europei e PNRR”, ha dichiarato il presidente Rocca.

“Formez è molto lieto di aver firmato questo accordo quadro con la Regione Lazio, nostra associata, con cui siamo felici di poter instaurare una collaborazione di ampio respiro”, hanno affermato il Presidente e la Direttrice generale Formez, rispettivamente Giovanni Anastasi e Patrizia Ravaioli, in occasione della firma dell’accordo quadro fra la Regione Lazio e Formez. “Nel ringraziare il Presidente Francesco Rocca per la fiducia accordataci – hanno aggiunto – ci teniamo a dire che è una grande opportunità per l’istituto mettere la propria esperienza a disposizione della Regione, oltre che per le procedure di reclutamento già effettuate ed in fase di progettazione, per il rafforzamento della capacità amministrativa e la semplificazione, per l’innovazione delle procedure e per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, nell’assistenza tecnica e nel supporto alla comunicazione pubblica, anche coinvolgendo gli Enti territoriali. Formez ha sviluppato, inoltre, una competenza significativa nell’utilizzo dell’Intelligenza artificiale che potrà essere messa a servizio dei comuni del Lazio, insieme con la nostra esperienza nell’ambito della formazione”. “Il nostro impegno con la Regione Lazio verte, quindi, su un orizzonte ampio, legato anche allo sviluppo delle attività europee ed internazionali, che siamo certi avranno ricadute positive sui cittadini e le imprese del territorio”, hanno concluso.



L’accordo tra le parti, si legge in una nota, rafforza la governance strategica e gestionale per supportare le attività amministrative del Lazio e dei suoi Enti locali. L’intesa, approvata con la delibera del 19 dicembre 2024, ha durata fino al 31 dicembre 2027, con la possibilità di proroga. Le finalità principali sono quelle di supportare le attività amministrative nei Comuni, il reclutamento del personale e la promozione di progetti internazionali.

Formez PA, ente in house della presidenza del Consiglio dei ministri, avrà un ruolo fondamentale e centrale per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione e dei servizi ai cittadini.

L’Accordo, sottolinea la nota, è attuato attraverso progetti esecutivi specifici, definiti e formalizzati da convenzioni tra la Regione Lazio e Formez Pa. Infatti, ogni progetto includerà dettagli operativi e verrà garantita conformità alle normative nazionali ed europee per gli appalti pubblici, tutela della privacy e trattamento dei dati personali.

Le attività non comporteranno oneri finanziari tra le parti. E il finanziamento dei progetti sarà garantito attraverso fondi europei e nazionali relativi ai cicli di programmazione 2021-2027, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e le risorse ordinarie della Regione Lazio.

I progetti esecutivi, prosegue la nota, saranno sviluppati e formalizzati attraverso apposite convenzioni. Proprio per questo la Regione Lazio sarà supportata da Fomez Pa per il potenziamento della capacità amministrativa degli enti territoriali. I progetti esecutivi saranno valutati in base alle esigenze della Giunta regionale e delle Direzioni competenti.

L’Accordo mira a garantire interventi con un impatto concreto sui territori, assicurando così un maggiore valore aggiunto alle azioni programmate. Grazie a questa sottoscrizione, la Regione Lazio e Formez PA, confermano la volontà di collaborare per una Pubblica Amministrazione moderna, efficiente e vicina ai cittadini, conclude la nota.

– foto ufficio stampa presidenza Regione Lazio –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]