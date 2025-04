Rocca inaugura le nuove strutture dell’ospedale di Subiaco “Non ci fermiamo qui”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi sono stata onorata alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, di presiedere all’inaugurazione di due nuove strutture importanti per la sanità della Valle dell’Aniene presso l’ospedale Angelucci di Subiaco. Con la terza sala operatoria del Blocco Operatorio e un mammografo di ultima generazione viene implementata l’offerta sanitaria ai pazienti ricadenti nelle aree limitrofe e del perimetro della Asl Rm 5. Un passo importante che va nella direzione di risanare e rilanciare il servizio sanitario per renderlo sempre più efficiente per i cittadini e in prossimità dei territori. I presidi come quello di Subiaco sono fondamentali e sono orgogliosa che la Regione Lazio abbia considerato quale priorità quella di ampliare le prestazioni e potenziare la capacità chirurgica dell’ospedale, che andranno a migliorare l’offerta e a ridurre i tempi di attesa. Con l’occasione ho visitato la Struttura sanitaria residenziale Rems, che accoglie persone affette da disturbi mentali gravi e autori di reato, di cui questo nosocomio rappresenta un’eccellenza per l’attività svolta nei confronti dei soggetti beneficiari e per la quale tematica presto sempre la massima attenzione”. Così in una nota Laura Cartaginese, Capogruppo Lega Salvini Premier al Consiglio Regionale del Lazio.

A tagliare il nastro questa mattina è stato Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, alla presenza del direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Roma 5, Silvia Cavalli, del direttore regionale della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria, Andrea Urbani, del sindaco facente funzioni di Subiaco, Emanuele Rocchi, e dei rappresentanti istituzionali del territorio.

Si è conclusa, così, l’ultima fase del consistente investimento di 3,6 milioni di euro sul nosocomio di Subiaco, stanziato dalla Giunta regionale per potenziare i pronto soccorso, i reparti e le attrezzature degli ospedali in occasione del Giubileo. Ora l’ospedale Angelucci può contare su blocco operatorio ampliato e rafforzato dalle recenti tecnologie, ma anche attraverso il potenziamento della sezione radiologica: l’attività mammografica è tornata operativa a pieno regime, garantendo sia la prevenzione, a partire dagli screening di I livello, sia gli esami di mammografia clinica.

“A Subiaco non abbiamo solo inaugurato una nuova sala operatoria e un mammografo digitale: abbiamo dato forza a una visione. Quella di una sanità pubblica che rimette al centro le persone e i territori. Con un investimento di 1,5 milioni di euro completiamo un blocco operatorio moderno ed efficiente. E con l’arrivo del nuovo mammografo, chiudiamo finalmente una lunga attesa. Non ci fermiamo qui: stiamo riaprendo la terapia intensiva dopo 10 anni”, ha dichiarato il presidente Francesco Rocca.

